Rootsi alistas Suurbritannia ja võitis kurlingu segapaarismängus pronksi

"Meie eesmärk oli võita medal ja see ka õnnestus. See on imeline tunne," ütles oma esimestel olümpiamängudel osalev de Val. "Siin olemine on olnud väga hea kogemus ja ma loodan, et ma tulen tulevikus olümpiale tagasi."

"Olime lihtsalt väga motiveeritud, et see viimane mäng võita ja näidata nii maailmale kui ka Rootsile, kui head me kurlingu segapaaris olla võime," sõnas Eriksson.

Rootsi meeste ja naiste kurlingu meeskonnad on varem kokku võitnud üheksa olümpiamedalit, sealhulgas kolm kulda. Nad on mängude ajaloos Kanada järel edukaim riik kurlingus.

Kurlingu segapaaride finaalis kohtuvad Itaalia ja Norra.