Johannes Thingnes Bö on arvatud olümpial lähikontaktseks

See tähendab, et sportlased saavad eritingimustel edasi treenida ja võistelda, aga peavad andma päevas kaks negatiivset koroonatesti. Johannes Thingnes Bö vanema venna Tarjei sõnul võib see Johannes Thingnesele isegi kasuks tulla.

"Ta muutub eriti elavaks, kui kõik kõrvaline on eemaldatud ja ta saab end täis laadida," kommenteeris koondisekaaslasest vend ajakirjanikele muigelsui. "Ma arvan, et konkurendid võiksid muretseda."

Kolme eelmise MK-sarja hooaja üldvõitja Bö hoiab tänavu hetkel kokkuvõttes viiendat kohta. Tandrevold naiste seas hetkel kümne parema hulka ei kuulu, aga teenis mullu märtsis oma esimese individuaalse etapivõidu.

Tarjei sõnul sündmuste käik enam kulmu kergitama ei pane. "Mõnes mõttes ei ole see enam üllatav," jätkas ta. "Sa harjutad end selleks, et kõik võib juhtuda. Hetkel on karantiin... aga see muutub asjaosalistele igavaks."

Laskesuusatamise võistlused algavad Pekingi olümpiamängudel laupäeval segateatesõiduga. Esmaspäeval, 7. veebruaril on kavas naiste ja päev hiljem meeste tavadistants.