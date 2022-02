Aigro loodab Pekingis osa saada kõigist hüppevoorudest

"Enesetunne on väga hea, võistlusärevus on juba sees," kinnitas Aigro kolmapäeval ERR-ile. "Viimased treeningud, mis Otepääl tegin, andsid väga head enesekindlust, et Pekingisse tulla. Homme on juba esimesed treeningud hüppemäel, eks ole näha, kuidas need välja kukuvad."

"Varustusega on kõik hästi, saan rahulikult võistlema minna, keskenduda oma asjadele ja siis juba nautida olümpiamänge. Kui kõikidest hüppevoorudest saan osa võtta, olen juba positiivses meeleolus," rääkis eestlane oma eesmärkidest.

Aigro võistles 18-aastasena ka PyeongChangi olümpiamängudel, kus sai suure mäe võistlusel 48. ja normaalmäel 55. koha.

"Nelja aastaga olen väga palju kogemust juurde saanud. Nelja aastaga olen päris paljudel MK-del osalenud, ka maailmameistrivõistlustel ja lennumäe MM-idel. Kogemust on kindlasti rohkem ja loodetavasti saan seda ka hüppemäel näidata," sõnas Aigro.

Normaalmäe kvalifikatsioon toimub Pekingi OM-il 5. veebruaril, suure mäe kvalifikatsioon kuus päeva hiljem.