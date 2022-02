FC Cosmost tugevdavad neli Venetsueela mängijat

FC Cosmose eest hakkavad mängima 21aastane väravavaht Keiver Ortiz ning kolm väljakumängijat: 22aastane Keiber Quevedo, 25aastane Juan Romero ja 27aastane Alexander Moreno.

Neist on meeskonnaga liitunud kolm, sest kogenuim mängija Alexander Moreno mängib selle nädala lõpuni Paraguais toimuval saalijalgpalli Copa Americal, kus Venetsueela on võitnud 3:2 Peruud ja kaotanud 3:4 väljakuperemeestele.

Kolme mängija endine koduklubi oli Vikingos de Miranda ja Juan Romero tuli Eestisse Caracas Futsal Clubist.

FC Cosmose spordidirektor Valeri Tšumatšenko ütles klubi kodulehel, et meeskonnale otsiti tugevdust erinevatest riikidest. "Vaatasime mängijaid Lätist ja Leedust, uurisime Ukraina turgu, uurisime võimalusi Brasiilias, kuid Leedus toimunud MM-i ajal avaldas meile muljet Venetsueela koondise kvaliteetne mäng ja otsustasime pilgud sinna suunata," ütes Tšumatšenko.

"Asusime läbirääkimistesse Venetsueela rahvuskoondise treeneri ja mitme mängijaga. Loomulikult võttis protsess veidi aega, kuna meil oli vaja oma potentsiaalsete uustulnukate kvaliteeti üksikasjalikumalt kontrollida.Vaatasime kümneid kohtumisi ja lõpuks valisime need neli mängijat välja," sõnas spordidirektor, lisades, et eesmärgiks on võita Eesti meistri tiitel ja pääseda saalijalgpalli UEFA meistrite liigas võimalikult kaugele.

Millal Venetsueela mängijad väljakule tulevad, pole veel teada. FC Cosmose lähimad vastased on 5. veebruaril liidermeeskond ja tiitlikaitsja Viimsi FC Smsraha ning 11. veebruaril eelmise hooaja hõbe Tartu Ravens Futsal.

FC Cosmos on saalijalgpallis tulnud Eesti meistriks 2016. ja 2018. aastal.