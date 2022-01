Saalijalgpalli EM-il seisab ees otsustav alagruppide voor

Hollandis toimuvatel Euroopa saalijalgpallimeistrivõistlustel on alagrupi kahe esimese vooruga kõigis neljas alagrupis peetud avavooru mängud ning selgunud on esimesed edasipääsejad.

A-alagrupis on täiseduga liider tiitlikaitsja Portugal, kes avavoorus alistas Serbia 4:2 ja teises voorus oli 4:1 parem korraldajamaa Hollandist.

Portugalil jääb viimases voorus mängida veel Ukrainaga, kel on kirjas avavooru kaotus Hollandilt 2:3 ja teisest voorust 6:1 võit Serbia üle.

Enne viimast vooru on Ukrainal koos Hollandiga võrdselt kolm punkti, tabeli viimane on Serbia, kel punkte pole.

B-alagrupis on neljast mängust kolm lõppenud viigiga. Tabeli tipus on Kasahstan, kes avavoorus viigistas 4:4 Sloveeniaga, kuid teises voorus alistas 6:2 Soome, kes avavoorus oli 3:3 viigistanud Itaaliaga. Tabelis teist-kolmandat kohta jagavad Itaalia ja Sloveenia, kelle teise vooru mäng lõppes 2:2 viigiga, kusjuures viimastel sekunditel ei suutnud Sloveenia väravavaht saata palli oma väljakupoolelt – Itaalia mängis "lendava väravavahiga" – tühja väravasse, tabades posti. Viimases voorus kohtuvad Sloveenia – Soome ja Kasahstan – Itaalia.

C-alagrupis on edasipääsu kindlustanud Venemaa, kes avavooru 7:1 võidule Slovakkia üle lisas teises voorus 4:0 võidu Horvaatia üle. Horvaatia on siiski tabeli teine, sest neil on kolm punkti tabelis avavoorus 3:1 Poola alistamise eest. Ühe punktiga jagavad 3.-4. kohta Poola ja Slovakkia, kes teises voorus viigistasid 2:2, selles kohtumises tegutses ka Eesti kohtunik Grigori Ošomkov.

D-alagrupis on endale mõningase üllatusena edasipääsu taganud EM-i debütant Gruusia, kes avavoorus alistas 3:2 Aserbaidžaani ja teises voorus 2:1 Bosnia ja Hertsegoviina. Viimases voorus mängivad grusiinid seitsmekordse Euroopa meistri Hispaaniaga, kellele piisab viimases voorus edasipääsu kindlustamiseks ka viigist, kuna neil on tabelis neli punkti: avavoorus võideti Bosniat ja Hertsegoviinat 5:1 ja teises voorus viigistati 2:2 Aserbaidžaaniga.

Kahe vooru järel on väravaküttide edetabeli tipus viis väravat löönud Venemaa mängija Arjom Antoškin. Kolm väravat on löönud Biržan Orazov (Kasahstan), Pany Varela (Portugal) ja Mihhailo Zvarõš (Ukraina).

Alagruppide viimase vooru mängud peetakse reedel ja laupäeval. Igast alagrupist pääseb veerandfinaali kaks paremat meeskonda. Saalijalgpalli Euroopa meister selgub Amsterdamis 6. veebruaril.