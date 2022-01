Susan Külm: ma ei saa laskmisega enam hakkama

"Olen üpris pettunud. Ma ei saa laskmisega enam hakkama, hooaja alguses tulid märgid palju lihtsamini alla, aga praegu teen rumalaid vigu. Ma ei ole rahul," ütles Külm pärast võistlust.

"Sõitsin täna natukene teistmoodi kui ma muidu sõidaksin sprindidistantsi. Suusad olid väga head, aga ma pean pärast analüüsist täpsemalt vaatama, mis valesti läks," lisas Külm.

Pikalt tervisemuredega vaevelnud Johanna Talihärm lõpetas reedese võistluse 54. kohal. Eestlanna sõnul on enesetunne võrreldes hooaja algusega läinud paremaks.

"Mul ei ole enam halb olla, mis on väga suur edasiminek. Ma nüüd ootan endast natukene liiga palju. Kui sul on kuude viisi olnud halb olla, siis ei saa see tippvorm üleöö tulla. Pean lihtsalt hästi kannatlik olema," ütles Talihärm.

Vaata videost täispikka intervjuud Susan Külma ja Johanna Talihärmiga.