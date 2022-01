Rene Zahkna: mõtlesin, et täna tuleb kehv sõit

Rene Zahkna tegi endal sõnul oodatust parema sõidu. "Mõtlesin, et täna tuleb selline hästi sujuv, aga natukene kehvem sõit. Viimastel päevadel on mu keha väga kange olnud," rääkis Zahkna.

"Võtmekoht oli see, et minu esimene ring oli ühe leeduka teine ring ja tegin kohe tempot. Teadsin, et ta on minuga sama kiire ja kasutasin teda vedurina. Kolmandaks ringiks püüdsin juba järgmise veduri kinni. Viimane ring oli päris hea, neli esimest ringi olid natukene lahjad," lisas Zahkna.

Laskmisega jäi Zahkna rahule, kuid tõdes, et viimases tiirus hakkas kiirustama. "Laskmine oli päris okei. Kahju, et viimases tiirus pärast kolmandat lasku tuli tuul. See lõi kõikuma, aga ei tahtnud sinna seisma jääda ja lasin hooga, kuid eksisin. Sellest on kahju."

Kaheksa möödalasku teinud Raido Ränkel lõpetas võistluse 85. kohal (+9.25,8).

"Ütleme nii, et teises lamadestiirus ei tea, kus need vead olid. Olin mati peal, peaaegu asendis ja vaatasin, et tuul on vahepeal teistpidi keeranud. Esimeses tiirus läks ainult üks napilt mööda, aga teises tiirus niipea kui asendi võtsin, tuul pöördus. Täna ei olnud tuulega üldse õnne," rääkis Ränkel.

Neljal korral eksinud Kalev Ermits sai 48. koha (+6.04,3), võistluse võitis venelane Anton Babikov (0; 49.46,8).

Vaata videost täispikka intervjuud Rene Zahkna ja Raido Ränkeliga.