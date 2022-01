Millised on Eesti meeslaskesuusatajate võimalused olümpiale pääsemiseks?

Laskesuusatamise olümpiakvalifikatsioon algas eelmise hooaja esimese etapiga Kontiolahtis ja lõpeb selle nädalalõpuga Ruhpoldingis. Kokku läheb kvalifikatsiooni kirja 37 võistlust, millest omakorda läheb võistkondlikult arvesse kuus parimat sprindivõistlust, üks tavadistants, kolm teatesõitu, üks segateatesõit ja üks paarissegateatesõit.

Pärast 35 sõitu juhib olümpiakvalifikatsiooni arvestust Norra meeste koondis, kes on kokku kogunud 4832 punkti. Olümpial saab teatevõistkonna kokku välja panna 20 riiki ja selles arvestuses on hetkel 20. kohal Jaapan, kes on meeskondlikult oma parimatel võistlustel kokku kogunud 2181 punkti, mis on 22 võrra rohkem kui Eesti koondisel. Veel omakorda Jaapani ees on 2248 punktiga ka Slovakkia.

Olümpiakvalifkatsioonis võisteldakse kogu aeg selle nimel, et parandada enda senist kõige kehvemat arvesse minevat tulemust. Eesti koondisel läheb sprindidistantsil hetkel kõige kehvema sõiduna arvesse Le Grand Bornandi MK-etapi sprindivõistlus, kus tiimina teeniti kokku 155 rahvuste karika punkti. Individuaalselt tähendas see Rene Zahkna 62., Kalev Ermitsa 72. ja Raido Ränkeli 107. kohta. Jaapan teenib omakorda punktilisa, kui nad ületavad tänavuse Östersundi sprindivõistluse, kus nad teenisid kokku 175 punkti (Tsukasa Kobonoki 76., Kosuke Ozaki 82. ja Mikito Tachizaki 84. koht).

MK-sarjas teenitakse rahvuste karika arvestuses punkte vastavalt lõppjärjestusele ja igale riigile teenib punkte kolm parimat laskesuusatajat. Võitja toob riigile 160 punkti ja näiteks 85. koht 50 punkti. See tähendab, et kui näiteks Eesti koondis sõidaks tänasel Ruhpoldingi sprindivõistlusel end kolme mehega 85 parema hulka, teeniksime me juba oma senise kõige kehvema sõiduga plusspunkte. Samal ajal peame me ka lootma, et Jaapan ei suuda ületada oma senist kõige kehvemat arvesse minevat sõitu, kus nad teenisid kolme sõitja peale 175 punkti.

Kui tänase sõiduga Eesti koondis Jaapanist ei möödu, jääb viimane variant veel ka laupäevases meeste teatesõidus. Kuna nii Eestil kui Jaapanil on seni kõige kehvemaks arvesse minevaks tulemuseks seni 17. koht, siis plusspunkte toob tulemus, mis on parem 17. kohast. See loob ka olukorra, kus enam-vähem võrdsete punktide puhul selgitatakse olümpiale pääseja mees-mehe duellis, sest teatesõitudes jagatakse punkte lõppjärjestuses kümne punkti kaupa (15. koht saab 170 punkti ja 16. koht 160 punkti).

Tänase meeste sprindivõistluse otseülekanne algab Ruhpoldingist kell 15:15. Otseülekannet saab vaadata ERR-i spordiportaalist ja ETV2-st.