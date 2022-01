Uue koduklubiga treeninglaagris viibiv Mets: olen hästi sisse elanud

Eesti jalgpallikoondislane Karol Mets sõitis oma uue koduklubi FC Zürichiga Türki treeninglaagrisse. Kaitsja sõnas klubile antud intervjuus, et laager on värske mängija jaoks võtmetähtsusega.

Mets sõlmis FC Zürichiga kahe ja poole aastase lepingu. Meeskonna aasta esimene matš toimub 29. jaanuaril, kui külla sõidab Servette, vahendab Soccernet.ee.

"Ma ütleksin, et ma olen hästi sisse elanud. Treeninglaager on minu jaoks väga oluline: ma olen väga õnnelik, et sõlmisin lepingu enne seda, sest tänu sellele saan ma tutvuda mängijate ja meeskonnaga," selgitas Mets klubi sotsiaalmeedia vahendusel.

"Ma olen alati võitlushimuline ja agressiivne mängija. Mulle meeldib duellidesse minna," nimetas keskkaitsja oma tugevusi. "Palliga olles suudan leida liinide vahelt meeskonnakaaslasi."

