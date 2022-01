Levandi: kahjuks ei tulnud puhas sõit, aga mitte ka liiga halvasti

Poolteist kuud tagasi 16. sünnipäeva tähistanud Levandi teenis koduse EM-i lühikava eest 70,04 punkti, mis andis talle 17. koha ning pääsme reedel toimuvale vabakavale. Levandi lühikava isiklik rekord on novembris Austrias kogutud 75,10 punkti.

"Ütleks, et selline keskmine tunne: mitte liiga õnnelik, mitte liiga pahur," rääkis Levandi pärast esitust ERR-ile.

"Tegin, mis ma tegin. Nüüd on uus leht, uus päev ja lähen teen oma parima vabakavas. Siht on alati puhtalt sõita. Täna ei tulnud kahjuks puhtalt, aga liiga halvasti ka ei tulnud. Loodame, et kõigil jäi hea mulje ja inimestele meeldis."