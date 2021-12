Zahkna: loomulikult ideaalis tahtsime kõik siin osaleda

Kahetsusväärsel kombel toimuvad laskesuusatamise Eesti meistrivõistlused sel aastal võrdlemisi hõreda koosseisuga. Üks osa koondisest on praegu Kesk-Euroopas.

Meeste arvestuses tuli Eesti meistriks lühikesel individuaaldistantsil Rene Zahkna, seda Raido Ränkeli ees.

"Kahju on ikka, et konkurents nii hõre on, aga paratamatult nii on. Maailma karika seis ja olümpiale pääsemise soov lõi meil kaardid sassi. Meil oli plaanis kahe nädala pärast algav Oberhofi etapp vahele jätta ja selle asemel laagrisse minna. Nüüd peame ikkagi maailma karikal osalema, sest meestel on neli kohta vaja saada. Peatreeneril ja koondisel on kõik plaanid sassi aetud. Loomulikult ideaalis tahtsime me kõik siin osaleda," rääkis Eesti meister Zahkna.

"Minu laiem eesmärk täna oli tehniliselt parem olla. Sai maailma karika etappe järele vaadatud ja nägin, kus mul murekohad on. Keskendusin täiesti teistmoodi sõitmisele ja lasketiirus on minu eesmärk saada natuke kiiremaks. Olen aastatega kiirust natuke ära andnud ja täna proovisin esimest lasku kiiremini teha. Väga hea harjutamine oli," sõnas Zahkna.

Naiste konkurentsis teenis Eesti meistritiitli duellis Tuuli Tomingasega Grete Gaim.

"Muidugi pakkus see rõõmu. Edestada hetke parimat Eesti laskesuusatajat on äärmiselt suur rõõm. Seisund on minu jaoks alla ootuste, aga sai kodus häid trenne tehtud ja rahulikult asja võetud. Ma arvan, et tänane tulemus oli hea pingutus," ütles naiste individuaaldistantsil Eesti meistriks tulnud Gaim.

Kolmapäeval 29. detsembril jätkuvad Eesti meistrivõistlused sprindisõitudega.