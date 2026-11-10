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Golfirahvas nägi noorimat profiturnee võitjat pea sajandi jooksul

Golf
Blades Brown
Blades Brown Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Golf

Mehhikos toimunud golfi profiturniiri võitis ameeriklane Blades Brown, kellest sai ühtlasi noorim maailma mainekaima sarja võitja pea saja aasta jooksul.

19 aasta ja 171 päeva vanune Brown tegi Los Caboses suurepärase viimase võistluspäeva ja tasandas seitsmelöögilise kaotusseisu, mis viis ta lisaringidele kaasmaalase Ben Jamesiga, kellest sai otsustaval momendil jagu.

Viimati võitis PGA turniiri nooremalt 18-aastane Charles Kocsis 1931. aastal Michiganis, kuigi tollal loeti seda üksnes piirkondlikuks turniiriks. Viimase alla 20-aastase mängijana võitis profiturnee etapi 2013. aastal Jordan Spieth, kes John Deere Classicul triumfeerides oli 19 aasta ja 352 päeva vanune.

"Ma pole veel päriselt hoomanud, mida PGA Touri võitjaks olemine tegelikult tähendab," sõnas turniiri 23 löögiga alla par'i lõpetanud Brown.

"Mõtlen tagasi ajale, mil olin viieaastane Blades ja vaatasin telerist Tiger Woodsi ning teisi suurepäraseid mängijaid suuri turniire võitmas. Mõte sellest, et olen nüüd nendega samas seisus – olles võitnud PGA Touri etapi –, on lihtsalt uskumatu."

"Olen ​​sellesse mängu täielikult kiindunud," jätkas noor golfilootus. "See paneb sind proovile nii mitmel moel. Armastan golfi ja kõike, mis sellega kaasneb, ning ootan põnevusega, mis edasi saab."

Toimetaja: Siim Boikov

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