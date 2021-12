Liverpool viigistas põnevusmängus Tottenhamiga, Man City sai kindla võidu

Ruben Diasi pealöök viis külalismeeskonna juba viiendal minutil juhtima ning kuigi Joao Cancelo suurendas suurepärase soolorünnakuga 27. minutil City eduseisu kaheväravaliseks, ei olnud tiimi peatreener Pep Guardiola avapoolajaga rahul.

"See esimene poolaeg oli üks kehvimaid, mis oleme sel hooajal mänginud," sõnas Guardiola. "Me ei olnud mängus kohal. Me ei mänginud rütmiga ja kõik tegid liiga palju puuteid, palju pallikaotusi. Meil oli õnne, aga teine poolaeg oli palju parem."

Teisel poolajal lõi Riyad Mahrez 63. minutil otse õhust City 3:0 ette ning neli minutit enne lõpuvilet vormistas Gabriel Jesusi hea eeltöö järel lõppskoori Raheem Sterling. Manchesteri sinisele klubile oli see kaheksandaks järjestikuseks liigavõiduks.

Wolverhampton mängis koroonaviirusest räsitud Chelseaga väravateta viiki, aga päeva põnevaim mäng leidis aset Londonis, kus Tottenham ja Liverpool leppisid tempoka kohtumise järel 2:2 viiki.

Harry Kane viis Tottenhami 13. minutil juhtima ja kodumeeskond oleks võinud Liverpooli võrku veel mitmel korral sahistada, ent Diogo Joto 35. minuti tabamuse järel mindi vaheajale 1:1 viigiseisul.

Trent Alexander-Arnoldi tsenderduse peaga väravasse lükanud Andy Robertson tõi tabloole Liverpooli eduseisu, viis minutit hiljem viigistas Alissoni jämeda eksimuse järel seisu Son Heung-Min. 77. minutil saadeti Robertson punase kaardi tõttu väljakult ära, aga kodumeeskond ei suutnud mängu lõppu enda kasuks kallutada ja nii lepiti 2:2 viigiga.

Cityl on tabeliliidrina koos 44 punkti, Liverpool jääb neist maha kolme punktiga ja Chelsea kaotab Liverpoolile omakorda samuti kolme silmaga.