Kaotusseisust välja tulnud Liverpool püsib Manchester City kannul

Kohtumise avavärav sündis 7. minutil, kui Jonjo Shelvey kauglöök viis Newcastle Unitedi kohtumist juhtima. 14 minutit hiljem viigistas seisu Diogo Jota värav ning kõigest neli minutit hiljem viis Mohamed Salah Liverpooli kohtumist juhtima.

Kohtumise lõpptulemuse vormistas 87. minutil Trent Alexander-Arnoldi suurepärane kauglöök. Liverpool on kõikides sarjades võitnud kaheksa järjestikkust kohtumist ning on Inglismaa kõrgliigas 40 punktiga teisel kohal, Manchester City on 41 punktiga esimesel kohal.

Londoni Chelsea mängis koduväljakul 1:1 viiki Evertoniga. Chelsea läks 70. minutil kohtumist juhtima tänu Mason Mounti väravale, kuid neli minutit hiljem viigistas seisu Evertoni kaitsja Jarrad Branthwaite. Liigatabelis hoiab Chelsea 37 punktiga kolmandat kohta, Everton on 19 punktiga 14. kohal.