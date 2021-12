Manchester City sai Leeds Unitedi üle suure võidu

City esimese värava lõi juba 8. minutil Phil Foden. 5. minutit hiljem lõi palli peaga väravavõrku Jack Grealish. Esimesel poolajal sai tabamuse kirja ka 32. minutil Kevin De Bruyne.

Teise poolaja esimene värav sündis üsna kiiresti: 49. minutil skooris Riyad Mahrez. 62. minutil lõi oma mängu teise värava De Bruyne ning 74. ja 78. minutil lisasid omalt poolt väravad veel John Stones ja Nathan Ake.

Võit Leedsi üle oli City hooaja suurim võit ning nad kasvatasid oma edu Liverpooli ees liigatabelis neljale punktile. City on nüüd esikohal 41 punktiga, Liverpool on 37 punktiga teine ja Londoni Chelsea 36 punktiga kolmas. Leeds United on 16 punktiga 16. kohal.

Aston Villa võitis 2:0 Norwich Cityt. Villa esimese värava lõi 34. minutil Jacob Ramsey ja teise Ollie Watkins 87. minutil. Võit Norwichi üle on Villa peatreeneri Steven Gerrardi kuuest mängust neljas, pärast Dean Smithi välja vahetamist.

Võiduga tõusis Villa liigatabelis 22 punktiga üheksandale kohale. Norwich City on 10 punktiga viimane ehk 20.