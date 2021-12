Saaliliiga liidrina jätkab Viimsi meeskond

Viimsi FC Smsraha võitis Kiilis Rummu Dünamo vastu poolaja 5:0 ja kuigi väljakuperemehed tegid teise poolaja 14. minutiks seisuks 5:3, tiitlikaitsja end üllatada ei lasknud ja võitis 8:3. Kolm väravat lõid Viimsi kasuks nii Ervin Stüf kui ka Nikita Andrejev.

Vooru lõpetas Jõgeval kohtumine, kus Rõuge Saunamaa lõi FC Jõgeva Wolvesi vastu mängu kaks esimest väravat ja ka viimase, selle pealegi vähemuse mängides, kuid vahepeal lõid kaheksa väravat väljakuperemehed, kes said tabelisse võidu 8:3 (1:2). Teist mängu järjest lõi kolm väravat Kaarel Põldma. Ja kuigi mängu toimumise ajal kuulutati Jõgeval välja jõulurahu, siis mängus see ei kajastunud. Rõuge meeskonnas said punase kaardi mängijad Janek Siska ja Emil Elrond Karu ning esindaja Oliver Ossipov.

7. vooru laupäevased mängud lõppesid kurvalt mõlemale meistriliigas mängivale Sillamäe meeskonnale. NPM Silmet FC Sillamäe võitis kodus JK Kohila vastu küll poolaja 1:0, kuid kaotas mängu 1:3, kusjuures lõppseisuks lõi palli vastaste tühja väravasse Kohila väravavaht Mario Kuum. Sillamäelastest sai punase kaardi Vitali Ilin.

Tallinna FC Cosmos võitis vooru ühepoolseimas mängus kodus Sillamäe Alexela vastu poolaja 6:1 ja kogu mängu 10:2. Võitjatest lõid kaks väravat Marek Naal, Nikita Tšernei ja Andrei Sidorenkov.

Vooru avakohtumises oli Narva United FC reedel alistanud kodus Tartu Ravens Futsali 2:1 (0:1).

Paremusjärjestus (7/18): 1. Viimsi FC Smsraha 21, 2.-3. Narva United FC ja Tartu Ravens Futsal 15, 4. Tallinna FC Cosmos 12, 5.-8. Rõuge Saunamaa, NPM Silmet FC Sillamäe, JK Kohila ja Rummu Dünamo 9, 9. FC Jõgeva Wolves 4, 10. Sillamäe Alexela 1 punkt.

Selle aastanumbri sees peetavas viimases voorus lähevad järgmisel nädalavahetusel vastamisi Sillamäe Alexela – Rõuge Saunamaa, Tallinna FC Cosmos – NPM Silmet FC Sillamäe, Viimsi FC Smsraha – FC Jõgeva Wolves, JK Kohila – Narva United FC, Tartu Ravens Futsal – Rummu Dünamo.