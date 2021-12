Austraalia ühines diplomaatilise olümpiaboikotiga

Austraalia peaministri Scott Morrisoni sõnul on põhjusteks inimõiguste olukord Xinjiangi provintsi läänepiirkonnas ja kahe riigi vahelised kaubandussuhted ning see, et Hiina valitsus ei ole vastanud mitmetele Austraalia valitsuse järelepärimisele.

"Seega pole üllatav, et Austraalia valitsuse liikmed ei lähe Hiinasse olümpiamängudele," lausus Morrison kolmapäeval. Sportlasi valitsuse otsus ei puuduta ja nende ettevalmistus olümpiaks jätkub senisel moel.

Austraalia on taliolümpiamängudel osalenud alates 1936. aastast ja võitnud 15 medalit, sealhulgas viis kulda. Eelmisel korral PyeongChangis saadi kaks hõbedat ja üks pronks.

Hiina on eitanud inimõiguste rikkumist Xinjiangis ja teatab, et süüdistused on fabritseeritud. Välisministeeriumi kõneisik Wang Wenbin teatas Pekingis toimunud briifingul, et Austraalia poliitikud tegelevad "poliitilise poosetamisega". "Kas nad tulevad või mitte - kedagi ei huvita," sõnas ta.

Paar päeva varem oli diplomaatilisest boikotist teatanud ka USA, kuigi viimastel nädalatel esines ka märke poliitiliste suhete rahustamisest. Sarnaselt Austraaliale valmistab USA võimudele muret uiguuride olukord Xinjiangi regioonis.

Meedia teatel kaaluvad diplomaatilise boikotiga ühinemist veel mitmed riigid, näiteks Suurbritannia ja Jaapan. Olümpiamängud Pekingis kestavad 4.-20. veebruarini.

Rahvusvahelise olümpiakomitee Pekingi olümpiamängude koordinatsioonikomisjoni juht Juan Antonio Samaranch juunior kommenteeris avaldusi järgnevalt: "Palume alati näidata üles võimalikult suurt austust ja võimalikult väikest poliitilist vahelesegamist."

"Peame tegutsema vastastikku," jätkas Samaranch. "Austame poliitilisi otsuseid, mida poliitilised ringkonnad teevad."

Ameerika Ühendriigid võõrustavad 2028. aasta suveolümpiamänge Los Angeleses ja lisaks kandideerib Salt Lake City ka 2030. aasta taliolümpiamängude korraldajaks.