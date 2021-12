Esimese teatesõidu võitis Norra, Eesti sai 19. koha

Norra juhtis võistlust iga teatevahetuse üleandmisel ja teenis esikoha ajaga 1:14.09,3. Sivert Guttorm Bakken esimeses ja Johannes Thingnes Bö kolmandas vahetuses varupadruneid ei vajanud. Tarjei Bö kasutas teises vahetuses üht ja Vetle Sjaastad Christiansen neljandas kolme varupadrunit.

Teisena ületas finišijoone Prantsusmaa nelik Fabien Claude, Emiline Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet (0+8; +11,2) ja kolmandaks tuli Venemaa (Said Karimulla Halili, Daniil Serohvostov, Aleksandr Loginov, Eduard Latõpov; 1+9; +45,9).

Kaheksa sekka sõitsid ka Saksamaa (0+6; +1.07,8), Ukraina (1+6; +1.28,5), Valgevene (0+11; +2.07,5), Rootsi (1+15; +2.30,8) ja Itaalia (2+13; +2.31,0).

Rene Zahkna (0+2) tuli avavahetusest 12. positsioonil, Kristo Siimer (0+4) langetas võistkonna 19. positsioonile ja Kalev Ermits (2+6) andis vahetuse ankrumehele 20. kohalt. Raido Ränkel (0+5) lõpetas aga 19. kohal. Kaotust võitjale kogunes viis minutit ja 37,5 sekundit.

Kokku oli stardis 27 võistkonda, kellest 22 jõudis ka finišisse.

Eelvaade:

Teatesõidus on stardis 27 meeskonda, Eesti stardinumber on 19. Eesti meeskond on võistlustules koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Kalev Ermits ja Raido Ränkel.

Eesti meeste eelmise hooaja parim tulemus tuli Oberhofis, kus saadi 14. koht.

Eelmisel hooajal sõideti teatesõitu kuuel korral, neist kaks korda võitisid Norra ja Prantsusmaa ning ühe korra Rootsi ja Saksamaa