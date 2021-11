Lägreid: olen väga rahul, et suutsin kesise vormi kiuste ikkagi võita

"Olen oma tänase sõiduga väga rahul," kinnitas tiirud puhaste paberitega läbinud ja teise koha saavutanud koondisekaaslast Tarjei Böd 59,2 sekundiga edestanud Lägreid ERR-ile. "Nagu näete, ei ole ma parimas vormis, aga suutsin ikkagi kõik 20 lasku tabada ja võita. Olen oma esituse üle õnnelik."

"Üldiselt tunnen, nagu iga teine mu võistlus oleks hea. Tänane polnud nii hea, äkki siis järgmisel nädalal olen parem," sõnas Lägreid. "Ma ei muretse vormi pärast väga, see tuleb võisteldes. Loodetavasti olen olümpiamängudeks heas vormis."

Lägreid alustas võidukalt ka eelmist hooaega, kui edestas aasta eest Kontiolahtis avavõistluseks olnud tavadistantsil Johannes Thingnes Böd. Hiilgava hooaja krooniks riputati norralasele Pokljuka MM-il kaela neli kuldmedalit.

"See on enesekindlusele väga hea. Kui võitsin ka eelmisel aastal hooaja esimese võistluse, mõtlesin, et nüüd on hooaeg tehtud ja ülejäänut saan võtta boonusena. Mõistagi ei arva ma seda sel aastal, sest tean, et saan hästi esineda, aga enesekindlusele mõjub see võit ikkagi hästi," tõdes Lägreid.

Pühapäeval sõidetakse Östersundis sprindidistantsid.