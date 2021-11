Ankrunaiseks pandud Kirpu: tundsin väga palju pinget

Kirpu ja Greta Veres läksid vastamisi seisul, kus Eesti oli paari torkega peal. Kirpu suutis võita minimatši 12:10 ja Eesti kogu kohtumise 40:36.

"Tundsin väga palju pinget, sest treener pani mind viimaseks matšiks. Küll ma olen lõpetanud isegi Kaasanis eelmisel MK-etapil ja natuke ka trennis proovisin," lausus Kirpu ERR-ile.

"Ma ei oleks seda täna oodanud. Aga kõik läks hästi, ma suutsin end kokku võtta ja tõesti olen väga rahul selle matšiga."

Julia Beljajeva sõnas, et tema jaoks oli eriti raske kohtumine just Rumeenia vastu. Beljajeva kaotas kaks minimatši 0:3 ja võitis ühe 5:4.

"Mina ütleks, et esimene matš oli eriti raske Rumeeniaga. Venemaaga - nad on ebamugavad meile. Kui statistiliselt vaadata, siis enamasti oleme kaotanud, aga peame töötama selle nimel, et barjäärist üle saada," ütles Beljajeva.

"Aga arvan, et hooaja alguses on see normaalne. Viies koht on ka väärikas. Kaotasime, aga kaotasime võitlusega. Teeme lihtsalt oma järeldused, töötame ja teeme trenni edasi. See on alles hooaja algus. Järgmise võistluseni on aega päris palju."

Varunaise rollis olnud Irina Embrich sedapuhku ise mõõka kätte ei võtnud. "Alguses oli liiga suur pinge Rumeenia vastu," kirjeldas ta kaaslaste esitust kõrvalt. "Õnneks tüdrukud võtsid ennast kokku, näitas head vehklemist ja saime ilusasti kaheksa hulka. Aga Venemaaga jah, oli natuke raskem."

Oma karjääri plaanib koondise kogenuim jätkata. "Tahtmine on. Hakkasin vehklema ja praegu on plaanis MK-etappidele minna. Järgmine tuleb jaanuaris. Vaatame, kui jõudu on, teen oma võistlused ära."