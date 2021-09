Kodune hokihooaeg algab seitsme meeskonnaga

Nii meeste kui ka naiste koduses jäähoki meistriliigas mängib sel hooajal seitse võistkonda. Meestest on seejuures lisandunud ka Läti klubi Kurbads.

Meestest on Tartu Välk 494 võitnud kolm viimast välja mängitud tiitlit, algaval hooajal tehakse lisaks koduliigale kaasa veel Balti liigas ja juba algaval nädalavahetusel alustatakse ka Continental Cup turniiril

"Tugev meeskond. Jõudu on meil palju. Alati oleme hakkama saanud ja ma arvan, et veel on palju tiitleid kätte saada," kommenteeris Tartu Välk 494 abikapten Dmitri Kuznetov ERR-ile.

"Mängud ei ole kerged. Et oleks kogu aeg võitnud. Ikka on pingutusi ja emotsioone. Päris hoki. Me ei ole ka selline meeskond, keda ei ole võimalik võita. On kuidagi lihtsalt tulnud kolm aastat järjest ja üritame sel aastal ka võita."

Eelmise hooaja kolmandana lõpetanud HC Panter oli enne seda mitu aastat meistriliigast eemal, nüüd on eesmärgiks finaalikoht.

"See hooaeg on meeskonnal kindel plaan mängida finaali. Oleme saanud mõned täiendused, kõvasti valmistunud ja väga suur hea meel on selle üle, et liigas on seitse meeskonda," lausus Panteri kapten Jaanus Sorokin.

"Vähemalt kolme aasta plaanid on. Kolm aastat mängime kindlasti ja siis edasi paistab, kuidas klubi tegevjuhtidel ambitsiooni on. Ma loodan, et enam ei ole seda asja, et meeskonna kadumine on jälle aktuaalne."