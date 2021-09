NFL-i hooaja teine mänguvoor lõppes Packersi võiduga

Green Bay alustas hooaega üllatusliku kaotusega ning otsis öösel vastu teisipäeva koduväljakul võitu, mis viiks meeskonna taas õigele rajale, ent jäi 0:7 kaotusseisu. Packers vastas omakorda touchdown'iga ning mõlemad meeskonnad jõudsid poolaja lõpuks veelkord lõpualasse, aga Detroit lisas veel enne poolaega väravalöögi ning asus teisele poolajale 17:14 eduseisul.

Lionsist ei olnud teisel poolajal aga Green Bay'le vastast - Packers skooris kolmandal veerandil kolm touchdown'i ja hoidis kaitses Lionsit suurepäraselt tagasi. Neljandal veerandil punktilisa ei tulnud ja Packers kindlustas Aaron Jonesi nelja touchdown'i toel 35:17 võidu.

Pühapäeval toimunud mängude seas jõudis võiduni ka Margus Hundi koduklubi Chicago Bears, kes alistas 20:17 Hundi endise koduklubi Cincinnati Bengalsi. Bearsi mängujuht Andy Dalton vigastas mängus põlve ning ta asendati meeskonna eelmise draft'i esimese vooru valiku Justin Fieldsiga, kes mängis ebakindlalt, kuid piisavalt, et anda Chicagole nende hooaja esimene võit.

Tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneers jõudis enda hooaja teise järjestikuse võiduni, kui alistas divisjonirivaali Atlanta Falconsi 48:25. Tampa Bay oli kolmandal veerandil 18 punktiga ees, aga Atlanta vähendas edu kolmele punktile, misjärel sai Buccaneersi kaitsja Mike Edwards kaks järjestikust vaheltlõiget ning viis need touchdown'ideks, mis kindlustasid Buccaneersile nende teise võidu.

Baltimore Ravens langes kolmandal veerandajal viimsed kaks hooaega Super Bowli jõudnud Kansas City Chiefsi vastu 11-punktilisse kaotusseisu, kuid tunamulluse liiga väärtuslikeima mängija Lamar Jacksoni juhtimisel suutis Baltimore kaotusseisust välja tulla ning Chiefsi vastu 36:35 võidu realiseerida.

Teised tulemused NFL-i teisest mänguvoorust:

Washington - New York Giants 30:29

Pittsburgh - Las Vegas 17:26

Philadelphia - San Francisco 11:17

New York Jets - New England 6:25

Miami - Buffalo 0:35

Jacksonville - Denver 13:23

Indianapolis - Los Angeles Rams 24:27

Cleveland - Houston 31:21

Carolina - New Orleans 26:7

Arizona - Minnesota 34:33

Seattle - Tennessee 30:33

Los Angeles Chargers - Dallas 17:20