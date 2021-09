Arizona Cardinals loobus Margus Hundi teenetest

Hunt sõlmis Cardinalsiga lepingu 11. augustil ning lõi kaasa kahes eelhooaja mängus. Meeskonna kolmas eelhooaja mäng New Orleans Saintsiga jäeti orkaan Ida tõttu ära.

Eestlasest kaitseliinimängija panustas Arizona kaitses hästi ning säras eriti meeskonna esimeses kohtumises Dallas Cowboysiga, kus tal õnnestus mitmel korral läbi ründeliini jõuda ning Dallase jooksumängu häirida. Hundi kahjuks otsustas meeskond aga minna nooremate mängijate teed ning kogenud eestlane otsib nüüd pisut rohkem kui nädala pärast algavat hooaega uut töökohta.

Hunt alustas karjääri Cincinnati Bengalsi ridades ning pärast esitusi Indianapolis Coltsi ning New Orleans Saintsi eest leidis eestlane eelmise hooaja keskpunktis taas tee Cincinnatisse, kus tegi soliidse hooaja. Benglasi kaitseliin ei ole parimate killast ning välistada ei saa mitmekülgse kaitsja naasmist enda esimesse klubisse. Samuti ei saa välistada, et eestlane ei mahu hooaja alguseks ühegi tiimi plaanidesse ning liitub mõne meeskonnaga hooaja vältel, kui vigastused ridu hõrendanud on.