NFL-i avavoorus olid võidukad Kansas City ja Pittsburgh

AFC konverentsi põnevuskohtumises alistas Kansas City Chiefs pikalt kohtumist juhtinud Cleveland Browns'i tulemusega 33:29. Kansas City mängujuht Patrick Mahomes sai kirja 337 jardi ja 3 touchdown'i.

Teises AFC konverentsi suures kohtumises läksid omavahel vastamisi Pittsburgh Steelers ja Buffalo Bills. Eelmisel hooajal AFC konverentsi finaalkohtumises mänginud Buffalo pidi koduväljakul tunnistama Pittsburgh'i 23:16 paremust. Pittsburgh'i kaitse hoidis eelmise hooaja kõige väärtuslikuma mängija kandidaadi Josh Allen'i ainult 270 jardi ja 1 touchdown'i peale.

NFC konverentsi kohtumistes oli võidukas sel suvel Margus Hundi koduklubiks olnud Arizona Cardinals, kes vaevata alistas Tennessee Titans'i meeskonna tulemusega 38:13. Hundi praegune koduklubi Chicago Bears pidi aga tunnistama Los Angeles Rams'i 34:14 paremust. Hunt Chicago eest ei mänginud.

NFL-i avavooru viimane kohtumine leiab aset Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul, kui omavahel lähevad vastamisi Las Vegas Raiders ja Baltimore Ravens.

Tulemused:

Kansas City Chiefs - Cleveland Browns (33:29)

Pittsburgh Steelers - Buffalo Bills (23:16)

Arizona Cardinals - Tennessee Titans (38:13)

Los Angeles Rams - Chicago Bears (34:14)

Miami Dolphins - New England Patriots (17:16)

Denver Broncos - New York Giants (27:13)

New Orleans Saints - Green Bay Packers (38:3)

Philadelphia Eagles - Atlanta Falcons (32:6)

San Francisco 49ers - Detroit Lions (41:33)

Cincinnati Bengals - Minnesota Vikings (27:24)

Carolina Panthers - New York Jets (19:14)

Seattle Seahawks - Indianapolis Colts (28:16)

Los Angeles Chargers - Washington Football Team (20:16)

Houston Texans - Jacksonville Jaguars (37:21)