Washington sai pingelises kohtumises hooaja esimese võidu

NFC East divisjoni kohtumises läksid reede öösel omavahel vastamisi Washington Football Team ja New York Giants. Washington võitis tasavägise kohtumise tulemusega 30:29 (0:7, 14:3, 3:10, 13:9).

Kohtumist alustas New York edukalt, minnes kohe mängujuhi Daniel Jones'i touchdown'ist 0:7 juhtima. Washington suutis peagi kaitses mängu käima saada ning teisel veerandajal skooritud kaks touchdown'i aitasid Washingtonil avapoolaja võita tulemusega 14:10.

Teise poolaja alguses alustas taaskord tugevamalt New York, kes läks Daniel Jones'i söödust kohtumist 14:20 juhtima. Viimasel veerandajal viskas Washingtoni eest alles karjääri kolmandat kohtumist alustanud mängujuht Taylor Heinicke kaks touchdown'i ja viis Washingtoni 27:26 seisul taaskord juhtima. New York suutis Washingtoni pallikaotusest kolm punkti juurde saada ja läks kaks minutit enne kohtumiste lõppu 27:29 skooriga juhtima.

Viimase kahe minutiga suutis Heinicke'i Washingtoni viia väravale piisavalt lähedale, et Washingtoni lööja Dustin Hopkinsi viimase sekundi löögist võita kohtumise tulemusega 30:29.

Washingtonil on nüüd üks võit ja üks viik, New York on viiendat hooaega järjest alustanud kahe järjestikuse kaotusega. NFL'i teine nädal jätkub Eesti aja järgi pühapäeva õhtul ja esmaspäeva varahommikul.