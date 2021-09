Margus Hunt treenib Chicago Bearsiga

Praegu on Hunt treenimas NFL klubi Chicago Bearsi juures. Lisaks Hundile on klubi juures treenimas ka Damion Square ja Josh Mauro, kes on samuti kaitsemängijad.

Klubi otsib uusi kaitsemängijaid, sest Bearsi tagaliin on õhuke ning lisaks peab kaitseliinis tegutsev Mario Edwards Jr. jätma NFL-i reeglite rikkumise tõttu kaks esimest mängu vahele.

NFL-i põhihooaeg stardib sellel nädalal.