Eesti iluuisutajad olid Junior Grand Prix'l Courchevelis edukad

Naiste üksiksõidus oli Niina Petrõkina peale lühikava 4. kohal. Vabakava ebaõnnestumise järel saavutas ta tugevas konkurentsis 145,32 punktiga 7. koha. Võistluse võitis andekas ameeriklanna, tulevikunimi Isabeu Levito, kes ületas ainsana 200 punkti summa. Kokku osales 23 sportlast üle maailma.

Meeste üksiksõidus lõpetas Arlet Levandi lühikava kõrgel kolmandal kohal, kuid tugev vabakava tõstis ta teiseks. Vabakavas oli Levandi punktisumma 135,20 parim, edestades võistluse võitjat Wesley Chiu'd 13 punktiga. Levandi kogus kokkuvõttes 196,93 punkti, esimeseks tuli kanadalane Chiu 199,89 silmaga.

Eesti jäätantsupaar Solene Mazingue ja Marko Jevgeni Gaidajenko saavutas rütmitantsus 5. koha, kuid peale suurepärast vabatantsu tõusid nad kolmandaks.

Arlet Levandi emast treener Anna Levandi sõnas peale võistlust, et noormees on viimase poole aastaga läbinud mahuka treeningprogrammi ning see on nähtud arenguhüppe vili.

Ka Levandi ise oli tulemusega väga rahul. "Hooaja esimene suurem võistlus ja koheselt super tulemus näitavad, et olen teinud suvel tublisti trenni ja et olen õigel teel. Sellisel tasemel võistlus on kindlasti raske ja närveerisin pisut ehk ülegi. Samas on võistlemine huvitav ja väljakutseid esitav. Igal juhul naudin uisutamist ja võistlemist ja ootan põnevusega algavat hooaega," sõnas ta.