Koduse rullsuusatamise MK-etapi peakorraldaja: tase on võistlustel kõva

"Mõned riigid on ühe esindajaga kohal, aga siiski tulevad, näiteks Norra. Suure koosseisuga on Venemaa ja Ukraina. Naaber Läti on kohal, rootslased on kohal, rahvast on," rääkis võistluste peakorraldaja Kristjan Külm Lõuna-Eestis võistlevatest koondistest.

Kui eelmisel aastal said välismaiste sportlaste kõrval võidurõõmu maitsta ka eestlased, siis tänavu on pjedestaalikohtade nimel ees ootamas tulisem heitlus, arvab Külm. "Kuna kohal on Venemaa eesotsas [Aleksandr] Bolšunoviga, siis saab võitmine olema ilmselt väga keeruline, aga rullsuusatamine on jälle natuke teistsugune sport, ehk on lootust," leidis peakorraldaja.

"Markol [Kilp] on kindlasti sprindis [lootust], ma usun, võib-olla ka klassikadistantsil," rääkis Külm eestlaste võimalustest. Ta lisas, on ka tüdrukud võiksid konkurentsivõimelisi sooritusi näidata.

Naiste seas on stardis tugev Venemaa suusataja Natalja Neprjajeva, keda Külm ka favoriidiks peab. "Ülejäänud kohad on markantsed," ütles Külm.

Külm tõdes, et tal on tõusnud taseme üle hea meel. "Tase on võistlustel kõva, selles suhtes ei saa nuriseda. Pealtvaatajate osas on võib-olla keerulisem - kui see toob palju [rahvast] kohale, siis me kahjuks peame midagi piirama. Kehtib ikkagi Eesti reegel, et Otepääle tribüünile saab Covid-tõendiga. Tartu maanteeääri me otseselt piirata ei saa, aga ütleks, et inimesed ei koguneks ühte kohta. Hoiame vahet ja püsime terved," kutsus ta pealtvaatajaid üles mõistlikkusele.

Eelmise aastaga võrreldes on rajad ja trassid sisuliselt identsed. "Kui reedene sprint oli eelmisel aastal klassikas, siis sel aastal on uisus ja Tartus on ka teetööde tõttu trass kilomeetri võrra lühem," rääkis Külm muudatustest.

Peale Lõuna-Eestis peetavat MK-etappi liigub sari sarnaselt eelmisele aastale edasi Lätti, kus peetakse uus etapp juba järgmisel nädalavahetusel. Kui 2020. aastal sai rullsuusa MK-sari just Eestist alguse, siis tänavu on sarjas juba üks etapp Slovakkias sõidetud.

Kuigi Eesti on kaks aastat järjest MK-etappi kodus korraldada saanud, puudub Külma sõnul kindlus, et sari ka kolmandal järjestikusel aastal siia tuuakse. "Eks see otsustatakse selle aasta põhjal, aga ma arvan, et meie valmisolek on olemas. Praegu on kõik sujunud enam-vähem plaanipäraselt, kõige suurem mure on ikka ja alati Covid. Peame täitma nii rahvusvahelise suusaliidu reegleid kui ka kohalikke Eesti omi, nende ühildamine on olnud praegu kõige suurem väljakutse," rääkis Külm.