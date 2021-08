Olümpiablogi: Kas Hispaania murrab lõpuks USA korvpallikoondise?

Tokyo olümpiamängude korvpalliturniir on suuremate üllatusteta jõudnud veerandfinaali. Jah, USA kaotus avapäeval Prantsusmaale polnud üllatus, kui arvestada olümpiaeelseid sõpruskohtumisi, kus kaotati lausa kaks mängu. Kas USA polegi turniiri favoriit? Ikka on, kirjutab ERR-i olümpiakorrespondent Maxim Tuul olümpiablogis.

Endiselt räägitakse sellest, kes võiks USA troonilt tõugata. Ameeriklased on suurimad staarid, kellega näiteks Iraani koondise mängijad tegid pärast lõpuvilet pilti.

USA vastaseks veerandfinaalis on vana rivaal, üks raskemaid vastaseid oma ühtlase komplekteerituse ja suurte kogemuste poolest, Hispaania.

Viimasel kolmel olümpial medalini jõudnud Hispaania, kusjuures vennad Pau ja Marc Gasol ning Rudy Fernandez on olnud osalised kõigi kolme võidetud medali puhul, ei soovi kindlasti vähemaga leppida ka seekord. Kõigil kolmel korral pidid hispaanlased tunnistama just USA paremust. 2008 ja 2012 finaalis ning 2016 poolfinaalis.

Samad meeskonnad kohtusid ka viimases kontrollkohtumises enne olümpiat ja siis jäi USA peale 83:76.

Seni on turniiri suurimaks staariks olnud oodatult Luka Dončić, kuid sloveeni avamängu 48 punkti oli midagi müstilist isegi tema standardite järgi.

Samas viimases alagrupimängus Hispaania vastu, kui Dončić sai juba avaveerandil kolm viga, näitas meeskond sisu ka ilma oma liidrita ja on kindlasti veerandfinaalis Saksamaa vastu suursoosik.

Sloveenia ja Saksamaa paari võitja kohtub poolfinaalis Prantsusmaa või Itaaliaga. Tegemist on väga ühtlaste meeskondadega ja kui turniiril näidatud mängu põhjal võib edasipääsu ennustada turniiri parimale kaitsemeeskonnale Prantsusmaale, siis itaallastel on kindlasti teine arvamus.

Turniiri eel üheks soosikuks peetud Austraalia ongi seni kõik kohtumised võitnud, kuid mitte nii veenvalt kui oodatud. Lisaks kaotasid nad pärast turniiri teist mängu kaelavigastuse tõttu ühe oma tugitala Aron Baynesi.

Sellegipoolest on nad 2004. aasta olümpiavõitja Argentina vastu favoriidid. Argentina liidriks on sel turniiril keskmiselt ligi 20 punkti viskav, 17 aastat tagasi olümpiavõitjaks tulnud Luis Scola. Pea ja habe on 41-aastasel mängumehel küll halliks läinud, aga mänguoskused pole kadunud. Kui Argentina koondislased nii täpset viskekätt, nagu saalisviibijaid poolajapausidel lõbustav robotkorvpallur, ei näita, siis on neil poolfinaali raske jõuda.

Olümpial esindatud Euroopa kuuest meeskonnast viis jõudis veerandfinaali, vaid Tšehhi jäi oma alagrupis Prantsusmaa ja USA järel edasipääsust ilma. Vähemalt üks Euroopa meeskond jõuab kindlasti ka finaali, kuid veerandfinaalide põletavaim küsimus on ikkagi, kas valitsev maailmameister Hispaania seljatab lõpuks viimasel kolmel olümpial triumfeerinud USA.

Veerandfinaalid toimuvad teisipäeval. Esimesena tulevad väljakule Sloveenia ja Saksamaa ning pall pannakse mängu Eesti aja järgi kell 4.00.