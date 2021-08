Olesk hoiab olümpia kiirlaskmises 20. kohta

Oleski tulemused seeriates olid 95, 94 ja 95 ehk kokku 284 silma. Kaksikedu on hetkel prantslastel Clement Bessaguet'l ja Jean Quiquampoix'l, kel mõlemal kirjas 297 silma. Esmaspäeval kvalifikatsioon jätkub, finaali pääsevad kuus paremat.

"Sisimas ikka loodad parimat, aga täna ei olnud sellist head teravust. Ei saanud laineharja peale ja olin kogu aeg sammu võrra taga. Rahu oli siin vaja. Sellised väikesed nüansid ei tulnud kokku. Olin nagu veidi pealtvaataja rollis. Ei suutnud täielikult kontrollida," sõnas Olesk pettunult pärast võistlust.

Olesk lasi soojendusseerias maksimaalsed 50 punkti, kuid võistlusel enam seda korrata ei suutnud.

"Tokyo olümpia õhupüstoli kvalifikatsioon pigem tuli kasuks. Selle nädalaga on staatiline hoidmine arenenud. Olen kindlam olnud. See andis hea emotsiooni selle võistluse jaoks, aga kerge selline käepideme libisemine enne teist seeriat tekitas kõhkluse ja sinna see seeria läks, lõpus läksin natuke vihaseks, siis hakkas natuke tulema," selgitas Olesk, kes pärast kolmandat seeriat pidas ka treeneriga nõu.

Enne teist võistluspäeva Olesk suuri muudatusi ei tee. Finaalipääsuks ehk kuue parema hulka jõudmiseks ei pruugi piisata ka ideaalsest seeriast.

"Kõik on inimesed ja teen endast oleneva ning ma usun, et läheb paremini kui täna. Ettevalmistus on korralik olnud. Kõik sai hästi tehtud, lihtsalt tuleb kokku võtta ennast. Kolm korda aastas ennast vormi ajada on keeruline. Viimastest Euroopa meistrivõistlustest jäi natuke vähe aega taastumiseks ja ümberseadistamiseks," rääkis juunis täiskaliibrilise püstoli harjutuses Euroopa meistriks tulnud Olesk.