Zirk: hommikuti on alati raskem ujuda, keha on uimasem

"Hommikuti on alati raskem ujuda. Keha on natuke uimasem," tunnistas Zirk pärast võistlust. "Eile õhtul oli kindlasti kergem ja täna oli poole peal tunda, et lõpp võib minna raskeks. Aga lihased tundusid okeid, võib-olla natuke oli midagi tunda."

Eestlane tunnistas, et öösel kõige paremini ei maganud. Väike närv ja elevus olid sees. "Päris kaua läks aega uinumiseks ja paar korda tuli üles ärgata. Kindlasti oleks saanud paremini magada. Ma arvan, et sinna natuke jäi, aga oli, kuidas oli."

Kui eelujumises püstitatud Eesti rekordile neli kümnendikku lisada, olnuks koht finaalis olemas. "Kui olnuks poolfinaal täna õhtul olnud, siis ma ei imestaks, kui oleks veel kiiremini suutnud ujuda," spekuleeris Zirk. "Aga ei olnud nii."

Võistluspäev pole Zirgi jaoks sellega lõppenud, sest õhtuses programmis ootab 200 meetrit liblikat. "Ma lähen samamoodi starti nagu Euroopa meistrivõistlustel. Ei ole eraldi liblikatrenni teinud."

"Euroopa meistrivõistlustel ka ei teinud, aga tuli väga hästi välja seal," on Zirk optimistlik. "Lähen samamoodi nagu krooli starti - üritan enda eesmärgid ära täita ja siis vaatame, kuhu see läheb."