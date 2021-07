Lewandowski valiti teist aastat järjest Saksamaa aasta jalgpalluriks

Poolakast tipuründaja lõi viimasel Bundesliga hooajal 41 väravat, millega murdis ühtlasi ka aastakümneid vankumatult püsinud Gerd Mülleri väravaterekordi. Teist aastat järjest auhinna pälvinud Lewandowski edestas valimisel klubikaaslast Thomas Müllerit ja Dortmundi Borussia noort ründeässa Erling Braut Haalandit, vahendab Soccernet.ee.

"Mul on tõeliselt suur au," sõnas Lewandowski võidu järel. "Ei juhtu just tihti, et keegi võidab selle auhinna kahel aastal järjest, kuid mul on siiralt hea meel, et sain sellega hakkama. Mõistagi olen uhke ka selle üle, et suutsin vaid 29 Bundesliga mänguga lüüa 41 väravat, eriti just oma vigastuse vaatevinklist. Arvan, et võin enda üle uhke olla."

Hooaja jooksul põlvevigastusega maadelnud Lewandowski lõi traumast taastununa hooaja neljas viimases mängus kuus väravat ning aitas sellega kasvatada edu hõbemedalid pälvinud RB Leipzigi ees lausa 13 punktile.

