Madridi Reali suundunud Alaba: ma ei lähe Ramose kohta täitma

29-aastane Alaba sõnas, et Ramosest sai Realis veedetud pikkade aastate jooksul võistkonna liider, keda ta aga asendama ei kipu. "Mul on au kanda numbrit neli, mis tekitab uhkust ja pakub palju motivatsiooni. Aga ma pole siin, et ennast teiste mängijatega võrrelda või neid asendada. Ma olen siin, et olla David Alaba," sõnas ta.

Austerlane sõlmis 13-kordse Euroopa meistriga viieaastase lepingu, olles veetnud kogu oma varasema karjääri Saksamaal Müncheni Bayernis. Bayerni ridades võitis ta 10 korral Bundesliga, kaks korda Meistrite liiga ja kuus Saksamaa karikat.

Lõppenud hooaja järel lahkus peale 16 aastat Reali eest mängimist klubi kaitsetala Sergio Ramos, kes liitus Pariisi Saint-Germainiga.