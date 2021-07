Olümpia jaoks Tokyosse saabunud sportlane andis positiivse koroonaproovi

Alates kolmapäevast on Tokyos eneseisolatsiooni suunatud juba mitme koondise delegatsioonid, sealhulgas 21 Lõuna-Aafrika Vabariigi ragbimeeskonna ja kaheksa Keenia ragbinaiskonna liiget. Samuti Lisaks tuvastati koroonaviirus seitsmel töötajal hotellis, kus peatub 31-liikmeline Brasiilia delegatsioon.

Aina intensiivsemalt Tokyos levima hakanud viiruse tõttu on Tokyo prefektuuri kuberner Yurike Koike ja Rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach otsustanud kohtuda, et arutada koroonaviiruse mõju olümpiamängudele. Bach ütles kolmapäeval, et kehtestatud koroonaviiruse tõkestamise meetmed on küllaldased ja Jaapani elanikud peaksid olema kindlad turvaliste olümpiamängude toimumises.

ROK-i president kinnitas enda usku olümpiamängude ohutusse toimumisse neljapäeval ning ütles, et tavakodanike võimalus koroonaviirust osalejatelt saada on olematu, sest avastatud koroonajuhtumid saadetakse koheselt eneseisolatsiooni.