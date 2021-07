Olümpialasi majutavas Jaapani hotellis avastati esimesed Covid-19 juhtumid

31-liikmeline Brasiilia delegatsioon paikneb hotellis siiski omas mullis ning teiste külastajatega kokku ei puutu. Samuti on nende Covid-19 testid osutunud negatiivseteks.

Kõik olümpiale sõitvad koondised hakkavad elama mullides. Meditsiinilised eksperdid aga siiski kahtlevad, kas mullid tagavad sportlaste täieliku isoleerituse, sest just hotellide töötajad on need, kes teenindavad nii olümpiadelegatsioone kui tavaturiste.

Tokyo olümpial on vähene kohalike poolehoid, sest olenemata sellest, et pealtvaatajaid tribüünidele ei lubata, reisivad Jaapanisse kokku koondised ja taustajõud üle terve maailma. Kardetakse niigi keerulise Covid-19 olukorra halvenemist.

Võõrustajalinn Tokyo teatas kolmapäeval 1149 uuest Covid-19 juhtumist, mis on viimase kuue kuu suurim päevane nakatumiste arv.