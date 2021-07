Olümpiakülas avastati esimene koroonajuhtum

Nakatunud ametnik pandi nüüd 14 päevaks karantiini. Ametniku rahvust tema privaatsuse tagamiseks ei avaldatud.

Ametnik andis küll koroonaproovi ka lennujaamas, aga selle tulemus koroonaviirusesse nakatumist ei näidanud. Positiivseks osutus alles tema testitulemus olümpiakülas antud proovi puhul.

See juhtum tekitab suurt muret võistluste korraldajatele ja Rahvusvahelisele olümpiakomiteele, kes on lubanud, et olümpiaküla on kõige turvalisem koht Tokyos koroonaviiruse osas.

"Me teeme kõik, et COVID-19 kollet siin ei tekiks. Teeme kõik, et seda ennetada, aga kui peaks tõesti juhtuma, et tekib suurem kolle, siis meil on olemas ka plaan vastavaks olukorraks," teatas Tokyo olümpia korralduskomitee juht Seiko Hashimoto.

Reedel kinnitati Tokyos 1271 uut koroonajuhtumit, mis tähistab 27. järjestikust päeva, mil juhtumite arv on suurem, kui nädal enne varem. See oli ühtlasi ka kolmas järjestikune päev, kui juhtumite arv päevas ületas 1000 piiri.