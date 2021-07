Prantsusmaa staadionidel leevenevad tribüünide täituvuse piirangud

Seades sammud Prantsusmaa kõrgliigakohtumistele, on pealtvaatajatel siiski vajalik esitada kas vaktsineerimistõend või negatiivse PCR-testi tõend.

"Me suundume koroonaeelsete publikunumbrite poole, aga pealtvaaja peab sisenedes esitama tervisepassi. See on normaalsusesse naasmise tingimus," ütles Prantsusmaa spordiminister Roxana Maracineanu teisipäeval.

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigahooaeg jätkub 8. augustil.