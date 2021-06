Türgi jalgpallikoondislane lõi käed teise Milano tippklubiga

Milano Inter teatas eile õhtul, et nendega on liitunud EM-il Türgi koondist esindanud Calhanoglu. Inter on hoidnud üleminekuturul silma peal peale Christian Erikseni traagilist juhtumit, sest ei ole veel täiesti kindel, kas taanlane saab jalgpalli mängimisega jätkata, vahendab Soccernet.ee.

Calhanoglu lepingu pikkuseks on kolm aastat.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.