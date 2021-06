West Hami Euroopasse viinud Moyes sai lepingupikenduse

Klubi teatas laupäeval, et šotlasest peatreeneri David Moyesiga on sõlmitud uus kolmeaastane leping. Moyes, kes sai klubi peatreeneriks 2019. aasta detsembris lõpetas eelmisel hooajal West Hamiga Inglismaa kõrgliiga kuuenda kohaga, millega tagati järgmiseks hooajaks pääs Euroopa Liigasse. Eelmisel hooajal Inglismaa kõrgliigas saadud 65 punkti on ühtlasi ka klubi rekord.

"See on koht, kus ma tahan olla ja kus ma olen õnnelik. Ma olen väga põnevil, et mulle on antud võimalus jätkata klubi ehitamist veelgi edasi sealt, kuhu me juba jõudnud oleme," ütles 58-aastane šotlane.

Kogenud Moyes on tänaseks Inglismaa kõrgliigas juhendanud erinevaid klubisid kokku 583 mängus, millega hoiab ta selles arvestuses Arsene Wengeri, Alex Fergusoni ja Harry Redknappi järel neljandat kohta.