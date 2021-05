Beckhami Miami Inter sai eelarvereeglite rikkumise eest lopsaka trahvi

Põhja-Ameerika jalgpalli profiliiga MLS teatas, et on kehtestanud Miami Interile kahe miljoni euro suuruse trahvi seoses eelarvereeglite rikkumisega prantslase Blaise Matuidi palkamisel.

Miami Inter, mille kaasomanikuks on endine Inglismaa koondise kapten David Beckham, sõlmis Matuidiga lepingu mullu augustis. MLS teatas märtsis, et on ülemineku suhtes algatanud ametliku juurdluse ning aprillis, et Inter ei järginud 2020. aastal lepingut allkirjastades võistkonna- ja eelarvereegleid.

MLS teatas reedel, et on lõplikult Inter Miamile kehtestanud kahe miljoni euro suuruse rahatrahvi seoses Matuidi palkamisega, sama rikkumist kasutati ka Andres Reyese palkamisel. Klubi karistati veel kolme mängija palganumbri varjamise eest.

Klubi mänedžerile Jorge Masile määrati trahviks 250 000 dollarit ning toona klubi spordidirektorina töötav Paul McDonough sai liigast 2022. aasta hooaja lõpuni keelu. Inter Miami palgalimiiti vähendati järgmiseks kaheks hooajaks üle 2 miljoni dollari võrra.

"Meie reeglitele ei hakata vastu. Need sanktsioonid peegeldavad Interi rikkumiste tõsidust ja peaksid julgustama kõikide osapoolte koostööd tulevastes uurimistes ning on klubidele heidutuseks koosseisureeglite rikkumise eest," teatas MLS.

Matuidi registreeriti kui Targeted Allocation Money (TAM) eest palgatud mängija. TAM on võistkondadele määratud summa, mille abil saab manööverdada USA profiliigadele omase palgalimiidi ümber, kuid TAM-iga ei tohi ühele mängijale maksta aastas üle 1,5 miljoni dollari.

Matuidile maksti aga lubatust rohkem raha, mistõttu oleks Inter pidanud 2018. aasta maailmameistri registreerima Designated Player'ina ehk mängijana, kellele makstav palk ei pea palgalimiidi sisse mahtuma. Neid võib ühel võistkonnal olla kolm, aga Matuidi palkamise ajal oli Interil kolm DP kohta juba täidetud.