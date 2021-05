Koondise poolkaitsja teeb karjääri ka mängiva peatreenerina

"Siis kui mulle seda pakuti, siis mõtlesin küll, et no mis see siis on! Rääkisin ka teiste treeneritega, kes on sellistes olukordades olnud ja nemad kõik ütlesid, et ei, Kristina, see on väga raske. Mina muidugi mõtlesin naiivselt, et mis see ikka on. Nüüd ma tean, et see on ikka päris keeruline," tunnistas Bannikova.

Kahes rollis korraga tegutsemine on Tartu Ülikoolis spordialase kõrghariduse omandanud Bannikoval sujunud hästi. Mullu teenis ta Eesti parima mängija auhinna ja tüüris Vapruse meistriliiga debüüdil neljandaks.

"See naiskond sündis rahvaliiga naiskonna ja nad tulid kokku hoopis teistel eesmärkidel. Hetkel oleme teist aastat meistriliigas ja võitleme heade kohtade ees," lisas mängiv peatreener.

Uut hooaega alustas Pärnu Vaprus, kelle ridades nii noori kui mitme lapse emasid, oma mängiva peatreeneri käe all veel võistluslikumalt ja jõudis esmakordselt klubi ajaloos Eesti karikavõistluste finaali, kus neid ootab karikakaitsja FC Flora.

"Kui pealtvaatajad vaatavad seda mängu, siis nad näevad, et meil on väga ühtehoidev naiskond ja me soovime väga võita. Kuidas see välja kukub, seda näitab juba laupäev," lisas Bannikova.

Vapruse naised mängivad esmakordselt Eesti suurimal jalgpalliareenil ja finaali otseülekanne algab laupäeval kelll 16.20 ERR-i spordiportaalis ja Jupiteris.