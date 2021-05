Dortmund kindlustas koha Meistrite liigas

Borussia eest tegid skoori Raphael Guerreiro, Marco Reus ja Julian Brandt, Mainzi ainsa värava lõi esimesel üleminutil Robin Quaison, realiseerides penalti.

Meistritiitli juba kindlustanud Müncheni Bayern juhib liigatabelit 75 punktiga, teise koha on kindlustanud Leipzig, kel on koos 65 punkti. Dortmund on praegu 61 punktiga kolmas, sama palju punkte on ka neljandal kohal oleval Wolfsburgil. Viies on Frankfurdi Eintracht, kes jääb maha nelja punktiga ega saa enam Meistrite liiga kohta püüda.

Bayern võõrustab laupäeval hooaja viimases mängus Augsburgi ja Dortmund Leverkuseni Bayerit, Leipzig kohtub võõrsil Berliini Unioniga ning Wolfsburg läheb koduväljakul vastamisi Mainziga.

Tulemused:

RB Leipzig – Wolfsburg 2:2

Mainz – Dortmund 1:3