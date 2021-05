NHL: Sloveenlasel on märgilisest karjääri punktisaldost puudu üks punkt

Esimene periood lõppes viigiseisul 1:1 ning kuigi teisel perioodil läks Coyotes küll varakult juhtima, vastas Kings neile kahe väravaga, millest ühe viskas Anze Kopitar ning teise pani võrku Alex Iafallo. Kolmas periood möödus väravateta ning Kings tuli mängust välja 3:2 võiduga.

Ühe värava visanud ning Iafallo väravale resultatiivse söödu jaganud Anze Kopitaril jääb tuhandendast karjääris visatud punktist puudu kõigest üks. 33-aastane sloveen on terve karjääri mänginud Los Angeles Kingsi eest, kes valis 2005. aasta draft'is mängija esimeses raundis.

Los Angeles Kings on NHL-i läänedivisjonis Arizona Coyotesi )50 punkti) taga kuuendal kohal 46 punktiga. Vegas Golden Knights on divisjonis esikohal 74 punktiga.

Teised tulemused:

Buffalo - New York Islanders 4:2

Carolina - Chicago 5:2

Columbus - Nashville 3:4 (la)

Florida - Dallas 5:4 (la)

Montreal - Toronto 3:2 (la)

New Jersey - Boston 0:3

New York Rangers - Washington 3:6

Ottawa - Winnipeg 2:1

Philadelphia - Pittsburgh 7:2

Minnesota - Vegas 6:5

St. Louis - Anaheim 3:1

Vancouver - Edmonton 3:5

San Jose - Colorado 4:5 (la)