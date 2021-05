NHL: Islandersi puurilukk tegi klubi ajaloo rekordi

Jäähokiliigas NHL alistas New York Islanders läinud ööl kodujääl New York Rangersi tulemusega 3:0.

Väravate autoriteks olid Anthony Beauvillier ja Mathew Barzal. Puurilukk Semjon Varlamov tegi väravas 28 edukat tõrjet. Venelane on nüüd meeskonna värava puhtana hoidnud järjest 213 minutit ja 56 sekundit. See on klubi ajaloo parim tulemus. Viimati suutis Chico Resch hooajal 1975/76 edukalt tõrjeid teha järjest 178 minutit ja 26 sekundit.

New York Islanders hoiab idadivisjonis 67 punktiga kolmandat kohta, New York Rangers on 58 silmaga viies. Esimesel kahel kohal on Pittsburgh Penguins (71) ja Washington Capitals (69).

Tulemused:

Boston - Buffalo 6:2

Detroit - Tampa Bay 1:0 (la)

Carolina - Columbus 2:1

Montreal - Ottawa 3:2

NY Islanders - NY Rangers 3:0

Philadelphia - New Jersey 1:4

Toronto - Vancouver 5:1

Washington - Pittsburgh 0:3

Chicago - Florida 4:5

Minnesota - St. Louis 4:3

Nashville - Dallas 1:0

Anaheim - Los Angeles 6:2

Arizona - Las Vegas 2:3

Edmonton - Calgary 4:1