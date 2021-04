Müncheni Bayern sai ootamatu kaotuse

Jonathan Burkardt (3. minutil) ja Robin Quaison (37.) viisid Mainzi avapoolajal 2:0 juhtima. Robert Lewandowski lõi Bayerni autabamuse alles neljandal üleminutil.

Ühtlasi lõppes Bayerni seitsmemänguline võiduseeria Mainzi vastu - 22. aprillil 2017 jäi mäng Münchenis 2:2 viiki. Mainzi eelmine võit sündis veel aasta võrra varem ehk 2. märtsil 2016 saadi Bayernist võõrsil 2:1 jagu.

Kaotusest hoolimata on Bayerni seis päris kindel, sest kolm kohtumist enne hooaja lõppu on neil RB Leipzigi ees kümnepunktine edu. Leipzigil on küll pidada veel neli mängu. Neist järgmine leiab aset pühapäeval kodus Stuttgardiga.