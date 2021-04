Dortmundi Borussia läheb äärmiselt keerulisele väljakutsele vastu Sanchota

Saksamaa kõrgliigas teenis Dortmundi Borussia laupäeval närvilise 3:2 võidu Stuttgarti üle, millega jäeti alles õhkõrn lootus kvalifitseeruda järgmise aasta Meistrite liigasse.

"Usk on suur, aga ainult sellest ei piisa," ütles Dortmundi peatreener Edin Terzic mängu eel. "Mängisime eelmisel nädalal hästi ja näitasime, et suudame parimatele tiimidele vastu saada. Avakohtumise hiline värav oli nördimapanev. Sel korral me ei saa ainult kaitsele keskenduda, peame ründama. See on väga keeruline ülesanne. Usk ei aita, peame ka kõvasti tööd tegema."

Terzici sõnul jääb vigastusest paranev Sancho seekord pealtvaataja rolli, kuna ei ole piisavasse konditsiooni jõudnud. Sancho ei ole mänginud alates märtsist.