Hõbeda pälvinud Tiganik: loodan, et noored tüdrukud avastavad jäähoki

Eesti naiste jäähoki selle hooaja kaks kangemat HC Roosa Panter ja Everest-Grizzlyz pidasid neljanda tasavägise omavahelise mängu meistrivõistlustel. Nende esimene duell lõppes 1:1 viigiga, siis võitis Roosa Panter kaks mängu 1:0 skooriga ja laupäevane mäng lõppes Tallinnas taas 1:1 viigiga. Eesti meistrikulla juba eelnevalt kindlustanud Roosa Panter on enne viimast mängu kogunud 20 ja Everest-Grizzlyz 16 punkti. Pantrite kapten Diana Kaareste, kes võitnud Eesti meistrivõistluste medaleid ka saalihokis, jalgpallis, rulluuisutamises, peab selle hooaja kulda väga eriliseks.

"Selle aasta oma on üks kõige erilisemaid," kinnitas Kaareste. "Arvestades, et selle koroona tõttu olid mängud väga-väga rasked. Ei teadnud kunagi, kas tiim saab kokku, kas kõik on terved jne. Sellel aastal on see medal erilisem."

Meistrimedalid saab Roosa Panter kätte pühapäeval Tartus, kus peetakse kolmanda koha saava Hokiklubi Säde vastu oma hooaja viimane mäng. Naiskonnal on tabelis üheksa võitu ja kaks viiki. Hõbedaga hooaja lõpetaval Everest-Grizzlyzel on kirjas seitse võitu, kaks viiki ja kaks kaotust. Nemad panevad punkti järgmisel nädalal võideldes samuti Tartu tiimiga. Laupäevase viigiga jäi naiskond rahule.

"Arvan, et oli üks viimastest mängudest, mis meil on olnud, parim. Andsime endast parima ja eriti tõstaksin esile teist kolmandikku, kus suutsime mängu ka viigiväravani viia. Täistempo peal oli täna," ütles Everest-Grizzlyz kaitsja Veronika Tiganik.

Tänavune hea talv tõi avatud jääväljadele palju sõitjaid ja mõlemad naiskonnad loodavad, et alaga tegelevate naiste arv aina kasvab ja et lähiajal ehitataks juurde uusi jäähalle.

"Eks me üritame ikka saada noori tüdrukuid jäähokisse. Hooaja lõppedes on natuke rohkem aega promotööd teha," jätkas Tiganik. "Hetkel oleme mängudega olnud hõivatud. Mida rohkem naisteklubisid tuleb üle Eesti ja huvilisi seda parem ja ma loodan, et see areneb just selles suunas. Ei tea kunagi ette, et äkki meil on ühel aasta välja panna kümme tiimi. Loodan, et noored tüdrukud avastavad selle spordiala ja tulevad siia."