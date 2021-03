Riiberg Viljandi Tuleviku võidust: võtmesõnaks oli kannatlikus

Teisel poolajal viis Viljandi juhtima Herol Riiberg, kuid üleminutitel viigistas Nõmme Kalju viimastel sekunditel Mihhail Babitšau väravast mängu. Lisaajal pani Viljandi siiski oma paremuse maksma, kui 113. minutil sahistas võrku Ganiu Atanda Ogungbe.

"Võit ja missugune. Arvan, et see mäng oli publikule, kes seal arvuti ja televiisori taga vaatasid, väga suur maiuspala, aga kõige tähtsam on võit," ütles Riiberg intervjuus ERR-ile.

Kas korraks tekkis mõte ka, kui mäng lisaajale läks, et nüüd võib mäng käest libiseda? "Muidugi. Pean endale ka natuke tuhka pähe raputama. Siin viimane puude oli.. sellest tekkis see värav. Löö minema ja ilmselt on ka vile ja kõik. Aga teiseks pooleajaks oli võtmesõna kannatlikus. Nagu terve mäng, sest Kalju oli suhteliselt madalal, kuna neil oli üks mees vähem. Ma arvan jah, et kannatlikus oli see võtmesõna," lisas Riiberg.