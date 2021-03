Lägreid dramaatilisest võidust: see võimalus oli taevane kingitus

Lägreidi võit ja Bö teine koht tähendab, et MK-sarja üldvõidu otsustab pühapäevane ühisstardist sõit ning norralased lähevad rajale praktiliselt võrdses positsioonis.

"Kuulsin, et staadionikuulutaja hüüdis, et Johannes lasi kolm trahvi ja ma aimasin, et võin teha midagi suurt," kommenteeris Lägreid ETV-le hetki enne viimast tiiru. "Tahtsin keskenduda enda asjadele, teha korralik seeria, viis head lasku ja ma sain sellega hakkama."

"See võimalus oli taevane kingitus. See ei tulnud lihtsalt. Nägin šanssi ja kasutasin selle ära," lisas 24-aastane laskesuusataja.

Ta tunnistab, et hooaja lõpp annab juba pisut tunda. "On olnud pikk hooaeg ja tunnen end pisut väsinuna. Ma ei ole üllatunud, et mu suusaaeg pole kiireim. Aga see pole ka kohutav ja suutsin Johannese viimasel ringil enda taga hoida. Ma arvan, et olen seal, kus peab."

Kuidas läheb valmistumine homseks? "Söön täna hea õhtusöögi, lähen vara voodisse, proovin magada ja mitte sellele väga mõelda."

Bö sõnas oma viimase tiiru eksimuste kohta: "Üritasin tabada, aga tuul puhus. Ei olnud lihtne. Pean leidma motivatsiooni, palju energiat ja andma endast homme parima."