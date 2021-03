Tipneri karikaloos viis poolfinaalis kokku mullused finalistid

Praeguse seisuga on võistlustulle jäänud viis meeskonda, kui koha poolfinaalis on kindlustanud Tallinna FC Flora, JK Narva Trans ja Tallinna FCI Levadia. Pidamata on üks veerandfinaalkohtumine, kui 25. märtsil kell 19.00 lähevad vastamisi Nõmme Kalju FC – Viljandi JK Tulevik.

Esimeses poolfinaalis võõrustab Nõmme Kalju ja Viljandi Tuleviku kohtumise võitja Tallinna FCI Levadiat. Teises poolfinaalis on vastamisi eelmisel aastal finaalis kohtunud Tallinna FC Flora – JK Narva Trans.

Poolfinaalid peetakse 11. ja 12. mail. Mängude täpsed toimumisajad teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.